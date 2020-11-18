‘Yüksek teknoloji’ üretenler ödüllendirildi

İZMİR Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İzmir) tarafından düzenlenen "Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri" sahiplerini buldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden (İYTE) yapılan açıklamaya göre yüksek teknoloji ve girişimciliği özendirmek amacıyla düzenlenen törende farklı kategorilerde 15 firmaya ödülleri verildi.

GELECEĞE İZ BIRAKACALAR

TÖRENDE "Yüksek Teknoloji Özel Ödülü" kategorisi altında en başarılı start-up ödülü Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojiler AŞ'ye, en başarılı KOBİ ödülü Adresgezgini Yazılım Tasarım Bilişim İletişim ve Reklam Hizmetleri AŞ'ye, en başarılı büyük ölçekli kuruluş ödülü ise Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

AÇIKLAMADA görüşlerine yer verilen İYTE Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, insanoğlunun geleceğe iz bırakma motivasyonuyla üretim ve yenilik sürecinde önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.