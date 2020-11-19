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Haberler Yaşam Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Dönem sınavları ne zaman yapılacak? açıkladı

, 1'inci dönem sınavlarının 'tan sonra yapılacağını belirterek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi.

Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

19.11.2020, 14:24

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar ile ilgili alınan karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1'inci dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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