Evde bile maske takın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Filyasyon ekiplerinden sorumlu doktor Hakan Bayrakçı, yurt genelinde artan korona virüs vakaları karşısında yapılması gerekenleri anlattı. Şu anda Nisan ayında görülenden çok daha büyük sayıda bir bulaşma hızı olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Virüsün bulaşması arttı ama tedbirleri bireysel olarak biraz boşladık. Şu anda testi pozitif olan ama semptomu olmayanların tedavisi evlerinde sürüyor. Sokaktaki bulaşmayı en aza indirmek zorundayız. Bunun için de ilave tedbirler önce bireysel olarak çok gerekli. Oldukça fazla oranda aile içi bulaşlar ile karşılaşıyoruz. Yine kafe restoran gibi sosyalleşilen ortamlarda ve arkadaş ortamlarındaki bulaşların fazla olduğunu görüyoruz. Bu nedenle iki hafta boyunca bu bulaşma hızını kırmamız lazım. Kimseyle görüşülmesin, mümkünse telefonla görüşmeler yapılsın. Anne ve baba ziyaretlerini bile bu dönem bir süre onların gönüllerini alarak kalplerini kırmadan anlatarak ara verelim. Evde ne olursa olsun çekirdek aile içinde bile maske ile oturulsun. Odalar müsaitse ayrı odalarda oturalım, eğer değilse evde maske ve sosyal mesafeye, hijyene özen gösterelim. Bu 2-3 hafta çok önemli" dedi.



EŞYALARI ORTAK KULLANMAYIN

Korona virüs salgınında Türkiye sekizinci ayına yeni tedbir kararlarıyla girerken, İzmir'deki filyasyon ekiplerinden sorumlu olan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Hakan Bayrakçı da evde yapılması gerekenler konusunda konuştu. Hijyenin önemine vurgu yapan Dr. Bayrakçı, "Evde tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın. Evde yaşayanlar ile dışarı çıkmak zorunda olan işe gidenlerin akşam üstü eve döndüklerinde evin ortak mekanlarını periyodik kullanmalarını öneriyorum. Yemekleri ve kahvaltıları mümkünse ayrı ayrı yapın. Evin konumu müsait değilse, aynı odada otururken bile maske ile sosyal mesafe kuralını unutmayın. Bireysel oto kontrol, ardından toplumsal kontrolle bu illeti hep beraber yeneceğiz" açıklamasını yaptı.





"EN AZ ÜÇ AY DAHA ÖNLEMLERE DEVAM"

AŞIYLA ilgili yaşanan ümit verici gelişmelerin de vatandaş nezdinde rahatlığa kapılma sebepleri arasında olduğunu belirten Prof. Aydın "Aşı gelecek diye rehavete kapılmak da çok tehlikeli. Aşının realize olup halkın kullanımına geçebilmesi için en az 3 ay daha var önümüzde. Antikorun ne kadar süreyle kaldığının tespit edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 ay daha sıkı tedbirlere devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Yoğun bakımlardaki hasta sayısının önemine de vurgu yapan Aydın, "Bu yoğunlukta giderse iki hafta sonra çok daha başka tedbirleri zorunlu olarak almak zorunda kalırız" dedi.



FİLYASYON EKİPLERİ ARTIK YETİŞEMİYOR

İZMİR'DE 800 ayrı takımdan oluşan 1600 kişilik filyasyon ekibi, adeta bir saniye bile mola vermeden o adresten o adrese koşturuyor. Öncelikle yaşlı olan, kronik hastalığı bulunan veya bakıma muhtaç olan kişilerin evlerine giden ekipler, cansiperane bir şekilde görev yaparak çalışıyor. Ancak bu hıza rağmen artan vakalar karşısında artık takip yapmaya yetişemez hale gelmeye başladı.

Fatih ŞENDİL

İzmir'de salgına karşı yeni önlemler alındı