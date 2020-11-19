Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, geçen 7 Kasım günü, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. Ardından da iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüşmeye gittiği, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, H.G. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden olay sırasında odada bulunduğu belirlenen Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşler ile ifadesinde gece odaya uğradığını söyleyen Mustafa Emre Demiral, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. H.G. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





NİĞDE'DE YAŞAYAN M.Y.'Yİ DE İŞ İLANIYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Doğan kardeşlerin geçen yıl 'cinsel saldırı', 'saldırı' ile 'şantaj' suçlarından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmalarının detayları öğrenildi. İddiaya göre 2019 yılında Niğde'de yaşayan M.Y., internette bir iş ilanına başvurup Rıza Doğan ve Mehmet Doğan ile tanıştı. Doğan kardeşler ve 2 arkadaşları, M.Y.'yi iş bahanesiyle önce Afyon'a ardından da İzmir'e getirdi. Şüpheliler M.Y'ye cinsel istismarda bulunup uygunsuz fotoğraflarını çekti. Şantaj yapıp, genç kıza 23 bin lira kredi çektirdi.



M.Y.'nin şikayeti üzerine Doğan kardeşler ve iki şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.