Kovid-19, Aydın’da 4 can aldı

AYDIN'DA korona virüs salgını nedeniyle Saciye Ersoy, Ali Oğuz, Sevgi Talayhan ve İbrahim Özdemir hayatını kaybetti. Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir korona virüs tedavisi gören 68 yaşında ve 2 çocuk annesi Saciye Ersoy, yaşamını yitirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuyucak Arıtma Tesisi Sorumlusu 36 yaşındaki Ali Oğuz da virüse yakalandı. Evinde tedavi gören Oğuz yaşam savaşını kaybetti. 2 çocuk babasının genç yaşta koronaya yenik düşerek yaşamını kaybetmesi, sevenlerini büyük üzüntüye boğdu. Söke'de yaşayan 60 yaşındaki Sevgi Talayhan ile Koçarlı'da yaşayan 80 yaşındaki İbrahim Özdemir de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden isimler oldu.

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