Koronaya yakalananlar anlatıyor: 'Bana bulaşmaz demeyin'

İzmirli opera sanatçısı Derya Kırcalı Gürlük ve sunucu Erhan Önel, korona virüse karşı verdikleri mücadeleyi Yeni Asır'a anlattı. "Allah düşmanımıza dahi bu hastalığı vermesin" diyen Gürlük ve Önel, herkesi bugüne kadar aldıkları tedbiri 2-3 katına çıkarıp, duyarlı ve tedbirli olmaya davet etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden 20 Kasım'a kadar 12 bin 84 vatandaşımızın hayatına mal olan Kovid 19, insanlığı tehdit etmeye devam ediyor.

"PSİKOLOJİK YIKIMA UĞRADIM"

Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Derya Gürlük, insanlara evlerinde bile temastan olabildiğince kaçınmaları yönünde uyarılara bulundu. Gürlük "Salgının başından bu yana öyle dikkat ediyordum ki... Olmadı maalesef. Test sonuçlarımın pozitif çıktığını öğrendiğim an psikolojik olarak yıkıma uğradım. Yine de 'Ayakta durmaya çalışmamız gerekiyor' dedim ama bu virüs izin vermedi. Yerden yere vurdu. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Acı içinde kıvranıp ateşlendim, ilaçları sekiz sekiz içmek bile büyük acı" dedi.

VÜCUTTA ÇOK AĞRI YAPIYOR

Kimsenin "Bana bulaşmaz, ben korunuyorum" dememesi gerektiğini belirten Gürlük, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendimi koruyorum diye bir şey yok. Bulaşma ihtimali çok fazla. Mesafenizi koruyun, yoksa her şey size mesafeli olur. Vücudunuzda çok fazla ağrılar oluyor. Bazen nefes alamaz hale geliyorum, Ancak meslek gereği diyafram nefesi almaya çalışıyorum. Bu sayede biraz rahatlıyorum. Allah herkese şifa versin. Lütfen dikkat edin."

DİYAFRAM NEFESİNİ HERKES ÖGRENMELİ

"Esas solunum kasımız olan diyaframı kullanmayı egzersizlerle öğrenmeliyiz" diyen Derya Kırcalı Gürlük, korona virüsle mücadelede diyafram nefesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Gürlük, şu bilgileri paylaştı: "Diyafram, göğüs kafesimiz ile karın boşluğumuz arasında sınır kasıdır. Eğer diyafram uygun kasılım ve yeterli esneklikte solunum yapamazsa, akciğerlerimiz yeterince oksijenlenemiyor."

"BOĞAZIMDA SANKİ KERPETEN VAR"

İzmirli sunucu Erhan Önel de, korona virüse yakalanan isimlerden. Yaşadıklarını "Boğazımda sanki bir kerpeten var" sözleriyle anlatan Önel, "Kim arasa 'atlatırsın' diyor ama çok sıkıntılı geçiyor. Koskoca Erhan Önel'i bile önce duvara sonra yere çarptı bu hastalık. 8 tablet aynı anda, 12 saat sonra bir 8 tane daha... Canım çok yanıyor. Bu işin şakası, oyunu, tiyatrosu yok. Vurdu mu götürüyor" dedi. Hasta yatağından vatandaşlara da seslenen Önel, "Bu duyarsızlık ve hırsların peşinden koşmalar devam ederse bu iş bitmez. Ne olursunuz; çok acil değilse, zorunluluk yoksa evinizde oturun. Çıkarsanız da ne olur maske ve mesafeye dikkat edin. Kimsenin canı yanmasın. Allah sağlık ordumuza da güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL