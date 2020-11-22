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Haberler Yaşam Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

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ile 12. ! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ve Mustafa dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından 'Maria ile Mustafa izle' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte Maria ile Mustafa izleme adresi...

Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

22.11.2020, 20:34

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa Maria'yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir? Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

MARİA İLE MUSTAFA 11. YENİ BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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