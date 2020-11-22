Rize’ye gelip Pokut’u görmeden dönmeyin

Türkiye'nin yemyeşil bitki örtüsü ve yaylalarıyla insanları büyüleyen Rize ili her yıl yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Rize'deki en gözde yaylalardan biri de yeşil dokusuyla hayran bırakan Pokut Yaylası. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Pokut yaylasına ulaşım hem arabayla hem de yaya olarak mümkün. Yaylaya toplu taşıma ile ulaşmak için önce Pazar ya da Çamlıhemşin ilçelerinden birine gitmek, buradan minibüslerle Pokut Yaylası'na ulaşmak gerekiyor. Ayrıca kara yoluyla Rize'ye geldiğiniz takdirde, Çamlıhemşin'e varıp buradan yürüyerek de yaylaya gidilebiliyor.



TARİHİ EVLERİ VAR

Pokut Yaylası'na ilk yerleşim zamanı 200 yıl öncedir. Tarihte ve günümüzde de burası oldukça önemli bir yer olmuştur. Kullanılmayan ve tarihte yapılmış olan 75 tane ev bulunmaktadır. Pokut Yaylası'nın ismi ise Ermeniceden gelmektedir.



MUTLAKA GELİP GÖRMELİSİNİZ

Pokut Yaylası Karadeniz'in en güzel ve en çok tercih edilen yaylalarından biridir. Doğa severler, eğer yaylaları gezmekten hoşlanıyorsanız, doğa ve tarihin iç içe geçtiği bu yaylayı bir kere de olsa mutlaka gelip görmenizi tavsiye ediyor. Yaklaşık olarak 2050 metre rakımı bulunan bu yaylanın muhteşem bir manzarası bulunmaktadır. Pokut Yaylası içerisinde görülmeye değer olan diğer yaylalar da bulunmaktadır. Temiz havasıyla da ideal bir ortam oluşturuyor.



ZİRVEDE KEYİFLİ AĞAÇLAR

● Çamlıhemşin ilçesinde yaklaşık 2050 metrelik rakımda yer alıyor.

● Ulaşım yolu kötü olduğu için dağ yolunu kullanarak 1.5 ve 2 saat arasında ulaşım sağlamak mümkün.

● Pokut yaylası içinde tarihte inşa edilmiş toplam 75 ev dikkat çekmektedir.

● Pokut yaylasının zirvesine dek ziyaretçilerin ağaçlara rastlaması çok keyifli.

● Ladin ve kestane ağaçları bölgede fazlaca bulunuyor