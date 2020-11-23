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Haberler Yaşam Türk Kızılayı her an depremzedelerin yanında

her an depremzedelerin yanında

Türk Kızılayı her an depremzedelerin yanında
Giriş Tarihi: 23.11.2020

İZMİR'DE depremin ilk dakikalarından itibaren koordineli şekilde hareket ederek çalışan Kızılay; afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle depremzedelere yapılan yardımları her geçen gün arttırıyor. Bölgedeki yardım çalışmalarına 79 personel ve 202 gönüllüyle devam eden Kızılay, evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için çadır kentte kalan vatandaşlara sıcak yemek ve yardım malzemesi desteği sağlıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Şu aşamada maddi kaynak, ayni kaynaktan çok daha önemli. Çünkü o insanların maddi anlamda desteklenmesi ve ihtiyaçlarını kendilerinin giderebilmesi, insanlık onuru açısından daha uygun" dedi. Kınık, "İzmir'in Yaralarını Birlikte Saralım kampanyası kapsamında bağışçılarımız destekte bulunabilirler. Bu destekleri İzmir Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi ailelere zaman kaybetmeden ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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