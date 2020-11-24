Yakında Atv ekranlarında yayınlanmaya gün sayan, merakla beklenen dizi Akıncı'nın yayınlanan fragmanı modern kahraman Akıncı ile ilgili ipuçları verdi. Güçlü senaryosuyla da dikkat çekecek olan dizisinin kadrosu çok geniş kadroya sahip ve Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı dizi merakla bekleniyor.

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler yayınlanan fragman ile ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı. Akıncı'nın ikinci tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. İzleyenleri heyecanlandırdı.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor. atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.