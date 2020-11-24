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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde , dostları ve düşmanları olan Korkmazlara ters köşe yapar. Yeğenini kurtarmak için tüm gücünü kullanırken amcasının aldığı kararlar Alpaslan’ı ipleri tamamen koparma raddesine getirir. Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis’in pusulasını şaşırtırken, fragmanına "Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..." sözleri damga vurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm izle

24.11.2020, 20:00

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

﻿Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğeninin korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan ise sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. BÖLÜM İZLE

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