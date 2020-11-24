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'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! İşte 24 Kasım Salı ...

ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, , Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Balıkesir ve 'nın kuzey kesimleri ile 'un ve 'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve 'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 24 Kasım Salı hava durumu...

24.11.2020, 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesi yer yer çok bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

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