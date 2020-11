Koronavirüs ile kan grupları arasında bir bağlantı var mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bilim adamları koronavirüs ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. ABD'de yapılan çalışmada A grubu kana sahip olanların kcoronavirüse karşı en savunmasız kişiler olduğunu ortaya çıkardı. Solunum cihazına ihtiyaç duyma riskinin en yüksek olduğu kan grubunun ise B olduğu ifade edildi. Peki koronavirüs ile kan grupları arasında bir bağlantı var mı? İşte Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın dikkat çeken açıklamaları...

KORONAVİRÜS İLE KAN GRUPLARI ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grubu meselesinin kişilerin tedbirlerin önce gelmemesi gerektiğini vurgulayarak; "Bu konuyla ilgili sadece ABD'de değil Türkiye'de de yayımlanmış çalışmalar var. Bu çalışmalarda bazı kan gruplarında hastalıklar daha fazla görülse de şu güne kadar bunun hastalık yapıcı durumunu, hastanede yatış süresini ya da herhangi bir ölüm oranlarına etkisi olduğunu düşünmemekteyiz. Kan grupları ve koronavirüs arasında bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum." dedi.





"KAN GRUBUNUN HASTALIĞIN GİDİŞATI ÜZERİNDE BİR ETKİSİ YOK"

Kayıpmaz: "Bir kişi bir kan grubuna sahip olduğunu düşünerek kesinlikle tedbirleri ihmal etmemeli. İstatistiksel olarak belirli hasta gruplarının karşılaştırılmasında böyle sonuçlar elde edilmiş olsa da bu gerçeği yansıtmaz. Bir kan grubunun avantajlı diğer kan grubunun dezavantajlı olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu kan grubu meselesi kişilerin tedbirlerinden önce gelmemelidir. Her ne kadar bilimsel bazı çalışmalar bunu gösterse de başka çalışmalar da kan grubunun hastalığı gidişatı üzerinde bir etkisinin olmadığı ortaya konmuştur. Bu konuyla ilgili ülkemizde Hacettepe Üniversitesi'nde yayımlanmış bir çalışma bulunmaktadır." diyerek sözlerine devam etti.



AŞI İLK KİMLERE UYGULANACAK?

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz öncelikle aşı karşıtı bir tavır almanın bu dönemde uygun bir davranış olmadığını belirterek: "Daha önce grip aşısında olduğu gibi belirlenmiş olan risk gruplarına öncelik verilecek şekilde uygulanacaktır. Sağlık çalışanları, kronik hastalığa sahip olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, belli bir yaşın üzerinde olup ek hastalıkları olanlar aşılamada öncelikli olacaktır. Aşı karşıtı bir tavır almak, özellikle yaygın bir hastalıkla mücadele edilen bu dönemde uygun bir davranış değildir." İfadelerini kullandı.



DAHA SERT TEDBİRLERLE KARŞILAŞIR MIYIZ?

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, her dikkatsiz davranış neticesinde kapmış olduğumuz hastalık sağlık sistemi üzerinde hem maddi hem manevi yük olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bireysel olarak kamunun almış olduğu tedbirlere katkı sunalım. Lütfen maskemizi burnumuzun altına indirmeyelim. Kalabalıklarda ve otobüs duraklarında sigara içmeyelim. Temizlik kurallarına riayet edelim. Yeni bir kısıtlama gerekmeksizin yaşantımızı hasta sayılarını azaltmaya yönelik olarak ayarlayalım. Ayrıca sağlık sistemimiz üstündeki yükü unutmayalım. Bizim her dikkatsiz davranış neticesinde kapmış olduğumuz hastalık sağlık sistemi üzerinde hem maddi hem manevi yüktür. Burada el birliğiyle kurallara dikkat ederek sağlık sistemi üzerindeki yükü en aza indirgeyelim".

