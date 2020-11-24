Öğrencileri için ilkleri başardı

Anne babasını kaybedince öğretmenleri tarafından sahip çıkılan dedesi gibi öğretmenliği seçen 20 yıllık coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, çocuklara sadece bilgi aktarmakla kalmadı, onların yüzünü de güldürdü. Soma'da görev yaparken bir gün görme engelli öğrencisi Arda'nın derslere yeterince katılamadığını gördü ve onun için dokunsal bir harita yaptı. Vurgun, öğrencisindeki değişimi görünce tüm görme engellilere ışık olabileceğini fark etti.

DEDEMİN İZİNDEN GİTTİM

VURGUN, "Dedem 40 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yaptı. Ondaki öğretmenlik aşkı benim de aynı mesleğe yönelmemi sağladı. Öğretmenliğe başladığım günden beri onları mutlu etmek için çalışıyorum. 2017'de okulumuzda görme engelli bir öğrenciyle tanıştım. Onun derse ilgisini artırmak için ona bir dokunsal bölge haritası yaptım. Haritayla birlikte derse daha çok katıldığı gördüm. Bu konuyla ilgili araştırmalar yaparken görme engelliler için bu tip haritalar olmadığını fark ettim" dedi.

4 BİN GÖRME ENGELLİYE ULAŞTI

SOMA'NIN ardından Yunusemre Şehit Fatih Kalu Lisesi'nde çalışmaya başlayan Sözer Vurgun, burada İyilik Atölyesi kurdu. Atölyede önce 40 öğrenci ve 15 veliye dokunsal harita yapmayı öğretti. Atölye sayesinde Türkiye'de 3 bin, Afrika'da ise bin görme engelli öğrenciye ulaştı. Proje ülke sınırlarını aştı ve Birleşmiş Milletlerin de dikkatini çekti. BM'den teşekkür ve davet alan Vurgun, Teknofest'te de Türkiye birinciliği kazandı. Vurgun, "Biz yarışmalarda kendimizi duyurdukça daha fazla görme engelli ailesi bize ulaşıyor ve biz onlara gereken materyalleri yolluyoruz" dedi. Görme engelli gençlerle birlikte gönüllü olarak online dersler de yapan Sözer Vurgun, "Salgın süreci bütün çocukları etkilediği gibi görme engelli çocuklar için de bir dezavantaj oluşturdu. Online derste de karşılıklı şekilde gönderdim materyallerle dersleri işliyoruz" diye konuştu.

NERMİN UÇTU