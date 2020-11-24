‘Vasiyet yazmayı bile düşündüm’

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yeni tip korona virüs tedavisi gören Ziya Kılıç, yoğun bakım ünitesine gerek kalmadan hastalığı atlattığına sevinirken, çektiği ağrıları ise unutamıyor. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan 3 çocuk babası Kılıç, oğluna da virüsün bulaştığını ancak onun hastalığı daha kolay atlattığını belirterek, "Çok derin eklem ağrılarım oldu, tanımlanamayacak bir ağrı. Bütün hücrelerinizde ağrı hissediyorsunuz, kemik, kas, eklem hepsinde ağrı hissediyorsunuz. Ben daha önce böyle bir şey hiç hissetmedim. Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir" dedi.

İNSANLAR FARKINDA DEĞİL

Korona virüs konusunda bazı insanların bilinçsizce hareket ettiğini ifade eden Kılıç, "Maalesef insanlarımız bir şeylerin farkında değil, illa o kuyuya düşmek mi gerekiyor? Çok ağır bir travma yaşadım, gelecek kaygılarım arttı. Bir gün sonra ne olacağını düşünüyorsunuz, vasiyet yazmayı düşünüyorsunuz. Vasiyet yazmayı düşündüm çünkü yarın ne olacağının garantisi yok. Hissettiğiniz duygular, ıstıraplar sizi psikolojik olarak bitiriyor. Çocuklarınızı yarın görecek misiniz, bunu bile bilmiyorsunuz. Artık maske takmak değil de maskeyi çıkarmamak gibi bir davranış içinde olmalıyız. Maske çok önemli. İnsanlar 'bana bir şey olmaz' diyor. Belki cezai müeyyide gerekiyor. Evden çıkmamak en doğrusu. Özellikle gençlerin hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları kontrol edilmeli. Hala aile ziyaretleri yapıldığını duyunca inanamıyorum" ifadelerini kullandı.