Gamze’nin katiline müebbet hapis istemi

ISPARTA'DA 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nu göğsünden bıçaklayarak öldüren sevgilisi Hasan Bölüm (24) hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanması talep edildi. Isparta'da bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim'de kaldığı dairede sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklandı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER

Olay sonrası Hasan Bölüm'ün karşı apartın kapısını çalarak M.K.'yi uyandırdığı, Gamze ile tartıştıklarını, genç kadının kanlar içinde olduğunu söylediği yer alan iddianamede, Hasan Bölüm'ün M.K. ile Gamze'nin yanına gittiği, burada M.K.'nin havlu ile genç kadının yaralı olan bölgesine tampon yaptığı, bu sırada bilinci açık olan Gamze Esgicioğlu'nun ise 'Hastaneye gidelim' dediği belirtildi.

'KASTEN ÖLDÜRME SUÇU'

İddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, M.K.'nin ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

SEBAHATTİN