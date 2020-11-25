Altı yıldan fazladır bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık'ın tüm sevenlerini sevindirecek sözleri bugün Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer aldı. Buna göre Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

"KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI"

Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"

"VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR"

Beril Işık'ın verdiği son dakika müjdesi şöyle devam ediyor; "Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."