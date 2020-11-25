Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

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