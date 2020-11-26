Karadeniz’in büyülü şehri Trabzon

Karadeniz Bölgesi'nin efsunlu şehri Trabzon, tarihin her döneminde önem taşıyan bir şehir. Geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan Kommenos'un başkenti Trabzon'u Fatih Sultan Mehmet fethedip Türk topraklarına kattı. Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Osmanlı'nın 'Şehzadeler Şehri' unvanını taşıyan Trabzon, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği illerin başında geliyor. Tarihte birçok medeniyeti barındıran ve o dönemlerin izlerini taşıyan tarihi ve turistik mekanlarıyla şehir merkezi yerli ve yabancı turistlerin popüler bir seyahat noktası oldu.





SÜRMENE'DE 1 GÜN

TRABZON'UN en güzel ve ünlü ilçelerinden biri de Sürmene'dir. Bıçakların, gemilerin ve hareketli ticaret hayatının olduğu Sürmene'de gezilecek yerler ağırlıklı olarak doğal güzelliklerden, köylerden ve yaylalardan oluşmaktadır.



GEZİ PROGRAMINA MUTLAKA EKLEYİN!

SÜRMENE Kalesi

CUMBALI Sürmene Evleri

MEMİŞOĞLU Konağı

ÇAMBURNU Ormanı Piknik Alanı

ZAHRA Mahallesi

SÜRMENE

Ağaçbaşı Yaylası



TARİH KOKAN ŞEHİR

ŞEHİR merkezinde gezilebilecek bir çok yapı bulunuyor. Trabzonspor Müzesi, Atatürk Alanı, Zağnos Vadisi Parkı, Gülbahar Hatun Camii, Fatih Camii, Tabakhane Köprüsü, Küçük Ayvasıl Kilisesi, Bedesten şehrin en çok gezilen yerleri. Trabzon'un eşsiz bir manzarasının karşısında, Karadeniz'in muhteşem çayını yudumlarken hayatın günlük stresinden uzaklaşacaksınız. Doğal güzelliklerin yanı sıra Osmanlı ve Rum medeniyetlerinden kalan görkemli tarihi mekanların yayıldığı Trabzon'da bir yolculuğa mutlaka çıkmalısınız.



TRABZON KALESİ

FATİH Sultan Mehmet tarafından, özellikle denizden gelebilecek tehlikelere karşı inşa ettirilmiş olan Trabzon Kalesi şehri tepeden gören önemli bir yapı olmasıyla dikkat çekiyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de yer alan kaleye çıkıp, Trabzon'u kuş bakışı izlemek mümkün. Yine şehir merkezini gezerken uğrayabileceğiniz yerlerden biri de Trabzon Müzesi. Aynı zamanda Kostaki Konağı olarak da bilinen ve içinde eski savaş araç-gereçleri, giysiler, arkeolojik eserlerin bulunduğu konağın bir diğer özelliği de Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın burada konaklamış olmasıdır.



GÖZ KAMAŞTIRAN UZUNGÖL

TRABZON'UN doğal güzelliklerinden en çok göze çarpanı kuşkusuz Uzungöl. Soğanlı ve Kaçkar Dağları arasında deniz seviyesinin 1100 metre üzerindeki Uzungöl, içinde 60 civarında endemik bitki türü ve canlı barındırıyor. Zengin bir faunaya sahip olan gölün göz kamaştıran güzelliğini görmek için yazın kente gelenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle gezmek oldukça güç ancak kışın göl, huzur bulma ve dinlenme yeri olarak tercih ediliyor. Gölün yamacındaki mekanlarda kahvaltı ile birlikte eşsiz manzaranın tadını çıkartabilirsiniz.





ATATÜRK KÖŞKÜ

ŞEHRİN simgesel yapılarından biri de Atatürk Köşkü'dür. Kentte görülmesi gereken en önemli yerlerden olan bembayaz köşk, özellikle kışın karlar altında muhteşem bir görünüme bürünüyor. 1890 yılında bir Rum banker tarafından yazlık olarak inşa ettirilen köşkte, Atatürk'ün şehri ziyaretleri sırasında konakladığı; hatta son ziyaretinde Trabzon Özel İdaresi tarafından köşkün tapusunun kendisine verildiği bilinmektedir. Atatürk'ün ölümünden sonra yasal varisi Makbule Hanım'dan tekrar satın alınarak müze haline dönüştürülmüş. Hem mimari açıdan görkemli hem de içinde yer alan öenmli eserler ve Atatürk'ün hayatına dair kesitlerin yer aldığı Atatürk Köşkü'nü haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.



İNANÇ TURİZMİNİN MERKEZİ

DOĞU Karadeniz'in en dikkat çeken illerinden Trabzon denilince ilk akla gelen Sümela Manastırı oluyor. Bizans döneminde Atina'dan gelen iki rahip tarafından kurulduğu rivayet edilen Sümela Manastırı, Meryem Ana'nın göğe yükseldiği yer olarak kabul ediliyor. Vadiden 300 metre yüksekliğe inşa edilen Sümela Manastırı, yıllar içerisinde yapılan restorasyonlarla bugünkü halini aldı. 1923 yılına kadar manastır olarak kullanılan Sümela Manastırı, etrafındaki kayaların oluşturduğu tehlike nedeniyle 4 yıl kapalı kaldıktan sonra geçen yıl yeniden ziyaretçilere açıldı. Şehir merkezinden 1 saat uzaklıktaki görkemli manastıra ulaşım zor olsa da manastırı gezerken bu yolculuğa değdiğini anlıyorsunuz. İnanç turizminin en önemli merkezlerinden olan Sümela Manastırı'nın bu yıl bir milyon turist ağırlaması bekleniyor.



TRABZON MUTFAĞI

TRABZON ve yemek kelimeleri bir araya geldiğinde akla ilk olarak hamsi odaklı hazırlanan onlarca lezzet geliyor. Hamsi buğulama, Trabzon mutfağının baştacı. Pancar sarması, envai çeşit Trabzon pidesi, Akçaabat köftesi, kuymak, pazılı kaygana, hodan böreği, fasulye turşusu kavurması, Hamsiköy Sütlacı ve Laz böreğini de kente gitmişken mutlaka tatmalısınız. Hem göze hem mideye hitap eden bir şehir olan Trabzon, özellikle kışın bir başka güzel oluyor.

Kazım YÖRÜKCE