Formula 1'de korkunç kaza!

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde Fransız pilot Romain Grosjean'ın aracı il turda yoldan çıktı ve bariyere çarparak ikiye ayrıldı.

34 yaşındaki sporcu alevlerin ardından kendi başına çıktı çıktı. Endişe veren kazadan birkaç dakika sonra yanmış kaskıyla çıkan Grojean, yangın söndürücüsüyle aracına müdahale etmeye çalıştı, ancak görevlilerin müdahalesiyle birkaç dakika içinde ambulansa bindirildi.

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