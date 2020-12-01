Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 174. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.