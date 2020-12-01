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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle

EDHO’da bu hafta; abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken 'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu 'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. , Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 174. bölüm canlı izleme ekranı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle

01.12.2020, 20:02

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 174. bölüm canlı izle! Salı akşamlarının zirvede yer alan dizisi EDHO'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. EDHO 174. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 174. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

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