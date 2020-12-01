Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19
Bursa: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Çok bulutlu 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 13
İzmir hava durumu! O illere sağanak yağış uyarısı! 1 Aralık Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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