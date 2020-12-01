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’in kurtardığı kadın eroinle yakalandı

Kadir Şeker’in kurtardığı kadın eroinle yakalandı
Giriş Tarihi: 1.12.2020

KONYA'DA 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalandı. Ayşe Dırla ve yanındaki Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Dırla'nın, Murat Hanlı'nın dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı. Kadir Şeker, 5 Şubat'ta darp edilen Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olmuştu.

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