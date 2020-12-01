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Haberler Yaşam Son dakika: ÖSYM'den önemli duyuru! ALES ertelendi

Son dakika: 'den önemli duyuru! ertelendi

Son dakika haberi..., Kovid-19 tedbirleri kapsamında /2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi. ÖSYM Başkanı Aygün, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığ'ının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek."

Son dakika: ÖSYM'den önemli duyuru! ALES ertelendi

01.12.2020, 15:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020,15:46

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.

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