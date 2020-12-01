Uçurumda mucize

Muğla Fethiye'de bir otomobilin yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan otomobil sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkiinde meydana geldi. Serdar Ahmetoğlu, yönetimindeki otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. İtfaiye ve sağlık ekipleri halat yardımıyla yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan otomobilin yanına inerek Ahmetoğlu'nu kurtardı. Hastaneye kaldırılan Ahmetoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MURAT YALÇIN