  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Uçurumda mucize

Uçurumda mucize

Uçurumda mucize
Giriş Tarihi: 1.12.2020

Muğla Fethiye'de bir otomobilin yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan otomobil sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkiinde meydana geldi. Serdar Ahmetoğlu, yönetimindeki otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. İtfaiye ve sağlık ekipleri halat yardımıyla yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan otomobilin yanına inerek Ahmetoğlu'nu kurtardı. Hastaneye kaldırılan Ahmetoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uçurumda mucize haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA