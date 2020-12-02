Eşini çalıştığı markette öldürüp intihara kalkıştı

EDİRNE Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre M.E.K, akşam saatlerinde boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi N.K'nın kasiyer olarak çalıştığı markete geldi. Etraftakilere bağıran M.E.K, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi N.K'ya ateş etti.



KENDİNE SIKTI AMA ÖLMEDİ

ARDINDAN marketin önüne çıkan M.E.K. bir el de kendisine ateş etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde N.K'nın olay yerinde öldüğü belirlenirken, çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. M.E.K. yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.