Okullara renkli dokunuş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ilkokul ve ortaokul binalarına yardımsever çiftten renkli bir dokunuş geldi. Görme engelli Namık Tuncel ve Alman eşi Sandy Tuncel, okulların kapalı olmasını fırsat bilip başlattıkları proje ile ilçedeki okulları boyamaya başladı.

HERKES DESTEKLEDİ

Hazırladıkları, "Hayalim Gerçek Olsun" projesi kapsamında şimdiye kadar 10 okulu gönüllülerin de destekleriyle birlikte boyayan Tuncel çiftine, Türkiye'nin ünlü boya firmaları da ücretsiz boya desteği verdi. Ayvalık Belediyesi ve ilçe esnafının yardımını alan çift herkese örnek olacak bir işe imza attı. Geçtiğimiz yıl Ayvalık'taki 15 Eylül Ortaokulu'nda başlattıkları projeyi, bu yıl ilçe geneline taşıyan Namık Tuncel, ilçenin Altınova Mahallesi'ndeki Altınova Merkez ve Atatürk ilkokullarında sürdürdü.



ÇOCUKLARA MOTİVASYON

Ayvalık'ta sosyal amaçlı pek çok çalışmaya gönüllü olarak katkı vermesiyle tanınan görme engelli Namık Tuncel, proje kapsamında öğrencilerin okula gitme isteklerini kamçılayarak, onların rengarenk okul duvarları arasında ve sınıflarda eğitim görebilmelerini hedeflediklerini söyledi. Okulları tamamen öğrencilerin sevdiği ve onların belirledikleri renklerle boyadıklarını aktaran Namık Tuncel, "Çocuklar rengarenk bir hayat yaşasın. Dünya, onlar için rengarenk olsun diyerek bu etkinliği gerçekleştiriyoruz" dedi.

Suat SALGIN