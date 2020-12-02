Yeni Asır’ın ‘Ümran’ haberi bakanlığı harekete geçirdi

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan Ümran Dut'un, Yeni Asır'da yayınlanan haberi sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ümran Dut, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kontrole girdi.

REKTÖR İLTER KUŞ DA EŞLİK ETTİ

YAŞADIĞI göz tansiyonu sebebiyle doğuştan yüzde 5 görebilen 18 yaşındaki Ümran Dut, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından kente davet edildi. Genç kadın ailesi ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'un koordinesinde kontrol edilen Dut, Göz Doktoru Hümeyra Yıldırım Can tarafından muayene edildi ve rapor yazıldı. Göz tansiyonu hastalığı olan Ümran Dut'un sürecinin hastane tarafından kontrol edileceği bildirildi.

SUAT SALGIN