Erzincan’da 4 mevsim görsel şölen

İpek Yolu üzerinde konumlanan Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarih boyunca Hitit, Urartu, Pers, Med ve Helen medeniyetlerinin hüküm sürdüğü bir şehir olması nedeniyle çok zengin bir kültüre sahip. Bu topraklar, Malazgirt zaferinden sonra Türk şehri oldu. Nüfusu yaklaşık 234 bin civarı olan Erzincan, hem kültürel hem doğal güzellikleri ile gelen ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

ILIK BIR IKLIM HAKIM

Karadeniz Bölgesi'ne yakın olması sebebiyle Elazığ ve Malatya şehirleri hariç Doğa Anadolu Bölgesi'ndeki illere kıyasla ılık bir iklimin hakim olduğu Erzincan'da yine de karasal iklimin baskın özellikleri görülüyor. Şehri ziyaret etmek için haziran, temmuz ve eylül ayları tercih edilebilir. Ancak yine de doğal güzellikleri her mevsim görülmeye değer. İşte Erzincan'a giderseniz mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında gelen yerler...



GİRLEVİK ŞELALESİ NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Girlevik Şelalesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. Şelalenin "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



DUMANLI TABİAT PARKI



ERZINCAN kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı, önceki gün yağan karla birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşile bürünerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıkarıyor. Parkı ziyaret eden vatandaşlar, "Burası kışın da ayrı bir güzelliğe sahip. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanları görülmeye değer" ifadelerine yer verdi.



EKŞİSU

ERZINCAN'DAN Erzurum istikametine doğru giderken yolun sol tarafında yani kuzey yönde çok önemli sulak alanlardan birisi olan Ekşisu Sazlığı bulunmakta. Bu sazlık bir çok kuş türüne ev sahipliği yapmanın yanı sıra, sodalı su kaynağı ile de şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Sazlığın bir kısmı mesire alanı olarak ayrılmış olup burada piknik yaparken çeşmelerden devamlı akan sodalı suyu da içmek mümkün. Go-kart pisti, su bisikleti havuzu, aile restaurantı ve şifalı kaplıcaları da bulunan Ekşisu, Erzincana 10 km uzaklıkta.



MAMA HATUN KERVANSARAYI, HAMAMI VE TÜRBESİ

YAPIM kitabesi bulunmayan Mama Hatun Kervansarayı'nın 12. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Erzincan'da kervansarayın hemen yanında hala hizmet veren bir tarihi hamam da bulunmakta. Tercan'da bulunan Mama Hatun Kervansarayı, Erzincan'a 92 Km uzaklıkta bulunuyor.



NE YENİR?

DÜNYANIN en zengin mutfaklarından birine sahip olan Türkiye'de, Erzincan'ın da çok sayıda kendine has lezzeti bulunuyor. Un çorbası, ayran aşı, Erzincan döneri, babikko, kelecoş, evelik dolması, boranı ve daha fazlasını tatmak için Erzincan'a mutlaka gitmelisiniz.