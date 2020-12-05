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İçki şişesindeki narkotik köpeklerine takıldı

İçki şişesindeki sıvı kokain narkotik köpeklerine takıldı
Giriş Tarihi: 5.12.2020

DÜNYADA nadir görülen bir yöntemi deneyen uyuşturucu kaçakçıları, Türkiye'ye içki şişesinde sıvı kokain sokmaya çalışırken yakayı ele verdi. Gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 10 gün arayla düzenledikleri iki ayrı operasyon ile Brezilya'dan gelen toplam 17 kilogram sıvı kokain ele geçirdi.

DEĞERİ 13.8 MİLYON TL
ELE geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin toplam 13 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi. Brezilya'dan gelen iki şüpheli yolcunun valizlerindeki şişelerin, narkotik dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılıp içerisindeki sıvının analiz edildiği öğrenildi.

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