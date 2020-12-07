“Nüfusun yüzde 60’ını hızla aşılayacağız”

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda aşı çalışmaları ile ilgili gelinen noktayı anlattı. Sabah gazetesine röportaj veren Bakan Koca, "Nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Bu durumda 50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım. Erken dönemde dünyayla birlikte en yaygın aşılamayı yapan ülkelerden biri olacağız. Sağlık çalışanlarıyla birlikte önce ben aşı olacağım. Aşılanmayı herkese tavsiye edeceğiz" diye konuştu.



KOLAY ERİŞİM OLACAK

AŞILAMA için planlama yaptıklarını ifade eden Koca, "Yaygın yapmayı ve birinci basamağı etkili kullanmak istiyoruz. Vatandaşın kolay erişebileceği bir sistemimiz var. Dağıtım ve soğuk zincir imkanlarımız da güçlü. Koruyuculuk konusunu yaygınlaştıkça göreceğiz. Geleneksel yöntemlerle üretilen yani virüsün inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay, duruma göre 1 yıl koruyucu olduğunu biliyoruz. Üretim yöntemi, güvenlik ve etkinliğine bakılmalı. En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu, üretimi kolay olmayan, maliyeti yüksek bir aşıdır. İnaktif aşılar farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır" dedi.