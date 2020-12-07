‘Toryum beyinler’ Isparta’da öldürüldü

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

TARİHTE: 30 KASIM 2007

İstanbul-Isparta seferini yapmakta olan, Atlasjet Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı, Isparta'nın Çukurören ve Kılıç köyleri arasında kalan Türbetepe mevkiinde düştü. Uçakta bulunan 50 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmadı. Ajandada böyle yazıyor. Bu bir uçak kazası ötesinde, Türkiye beyin dünyası için acı bir gündür. Unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir konudur. Evet. Isparta uçak kazasında TÜRKİYE'NİN TORYUM MADENİ

BEYİNLERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR. Bu olaya kısaca baktıktan sonra, TORYUM NEDİR? DÜNYANIN GELECEĞİNDEKİ

MÜTHİŞ ROLÜ NEDİR?

DÜNYANIN EN BÜYÜK TORYUM

MADENLERİNE SAHİP TÜRKİYEMİZİN

TORYUM BEYİNLERİNİN BU

UÇAK KAZASINDA ÖLDÜRÜLMELERİNİN

ARKA PLANINDA NE

VAR? PARANTEZİNDEKİ DERİN

OLAYLARI MASAYA YATIRALIM.



HALEN GİZEMİNİ KORUYOR

Isparta'da 30 Kasım 2007'de düşen/düşürülen uçakta şehit olan Türkiye'nin TORYUM MADENİ araştırmalarını yürüten beyinlerle ilgili gizem ortadan kaldırılamadı. Kaza, Türkiye'nin çok fazla konuşulmayan 120 TRİLYON DOLARLIK bir TORYUM zenginliğini ortaya çıkarmıştı. 'Toryum' projesi üzerinde çalışan Prof. Dr. Engin Arık, Prof. Dr. Şenel Fatma Boydan, Doç. Dr. İskender Hikmet, Özgen Berkol Doğan, Mustafa Fidan ve Engin Abat'ı Isparta'daki kazada kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar.

Prof. Dr. Engin Arık







Prof. Dr. Şenel Fatma Boydan







Doç. Dr. İskender Hikmet



REKTÖRÜN KOMPLO İMASI

Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mithat Uysal, çok değerli fizikçilerin cenaze töreninde yaptığı konuşmada komplo imasında bulunmuştu. Uysal, "Komplo teorilerinde gerçeklik payı var. ASELSAN'da mühendislerin başına gelen olay ve sonucu hepimiz biliyoruz. Onlar Türkiye için çalışan, çok önemli bir projeyi gerçekleştirmek üzere olan mühendislerdi. Kaybettiğimiz 6 bilim insanı da Türkiye için çok önemli bir proje için çalışıyorlardı" demişti.



Ö. Berkol Doğan







Mustafa Fidan







Engin Abat



BİLGİLERİ ORTADA YOK

Bu bilginler Türkiye'nin iç ve dış borçlarını defalarca ödeyeceği düşünülen TORYUM MADENİ üzerinde çalışıyorlardı. Uçakları düşüyor/düşürülüyor aniden... Isparta'da bugüne kadar meydana gelmiş TEK KAZA BU... Bilginlerimizin sunacakları bildiri ile ilgili kayıtlar, şahsi notlar, ortada yok. Bilgisayarları, çantaları kayıp. Böyle önemli bir bilgi üzerinde çalışan bilginlerin kayıtlarına ne oldu acaba? Ülkemizi ilgilendiren bu bilgilerin hemen olay yerine gelen kimler olduğu

gizemli Amerikalı Mcdonnell Douglas uçak firmasının adamları tarafından toplanıp götürüldüğü iddiası gizemini koruyor. Isparta kazasını cevaplayan derinlik toryum beyinlerimizin kaderiyle bire bir örtüşmektedir.



GELECEĞİN ENERJİ KAYNAĞI

Toryum geleceğin enerji kaynağıdır. Yeni nesil nükleer santrallerin en temiz yakıtıdır. Çin ve Amerika, toryumlu nükleer santral planlarını tamamlamıştır. Merhum Arık, Türkiye'nin sahip olduğu düşünülen toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti. 120 trilyon dolar... Toryum, Türkiye'deki enerji sorununu tamamen çözecek bir elementtir. Çünkü Türkiye, kendine ebediyen yetecek bir toryum rezervine sahip. Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin tondur. BUNUN 790 BİN TONU TÜRKİYE'DEDİR. Çin ve Hindistan toryum teknolojisi için yüz milyar dolarlık yatırım yapmaktadır.

2030 yılına kadar toryumdan enerji edilmesi söz konusudur

ATOM BOMBASI YAPMAK MÜMKÜN

Toryum kullanan nükleer reaktörlerin atom bombası üretmesi için uygun olduğu belirtilmektedir. TÜRKİYE, 3 NÜKLEER SANTRAL KURACAK.

Türkiyemiz, Mersin-Akkuyu'da Ruslarla beraber ilk nükleer santral kuruyor. İkinci nükleer santral Sinop'ta kurulacak. Üçüncü nükleer santral ise Trakya- Karadeniz bölgesinde düşünülüyor. Bu konudaki uzmanlar toryumun Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından da önemli olabileceğini söylüyor. Türkiye'nin cari açığının en önemli iki nedeninin enerji kaynakları ve ileri teknoloji ürünleri ithalatı olduğunu vurgulayan stratejistlere göre, Türkiye toryum sayesinde kendi yakıtını kullanarak enerji üretebilir. Eskişehir'deki rezervler bilindiğinden daha çok. Eskişehir'deki bilinen rezervler bin yıl boyunca Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayabilir. EVET. GELECEĞİN YAKITI TÜRKİYE TOPRAKLARINDA.