Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

TÜRKİYE'NİN de sipariş ettiği Çin'in korona virüsü aşısı Sinovac'ın, Faz 3 deneylerindeki ilk sonuçları açıklandı. Endonezya' devlet ilaç kurumu Bio Farma, aşının yüzde 97 koruma sağladığını duyurdu. Endonezya, 3. faz çalışmalarında yer aldığı Çin'e ait potansiyel Kovid-19 aşısının yüzde 97'ye varan oranda etkili olduğunu bildirdi. Devlete ait ilaç şirketi Bio Farma Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan, son klinik çalışmalarda elde ettikleri ön verilere göre Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği 'CoronaVac' adlı aşının olumsuz bir yan etki göstermediğini belirtti. Setiawan, aşının acil kullanım izni için Gıda ve İlaç Ajansı'nın (BPOM) onayını beklediklerini vurguladı.