Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 9 Aralık Çarşamba Müge Anlı full izle...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Sekiz kardeşin bitmeyen tarla tartışması. 18 parça tarlayı nasıl paylaşacaklar? Erkekler ev tapusunu, kızlar tarlaları istiyor. 8 kardeş 80 dönüm tarlayı nasıl paylaşacak? Emine Hanım ve kardeşlerinin tarla anlaşmazlığı. Babalarından kalan mirası canlı yayında paylaşıyorlar. Emine Hanım ayrıca 4 dönem de Ören denen bölgeden tarla istediğini beyan ederken kendisine 4 dönüm ayrıca verilen tarlada ot bitmeyeceğini ileri sürdü. Niğde'den bağlanan kardeşler ablalarının yayında olmasından üzüntü duyduklarını aslında tarlalarının parasal değeri eşit olduğunu 3 erkek kardeşin çalışmasıyla babalarının 17 dönüm arazi alıp kendilerine verdiğini iddia ettiler. Dağ tepe her yer arandı... Heyecan yaratan battaniye... Mustafa Özbay'a ne oldu? Son olarak 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde yakın arkadaşıyla kendi evlerinde görülen Mustafa Özbay'ın kaybolduğunu 1 gün sonra eve gelen kızı fark etmişti. Özbay için 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren köy ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Aramalara iz takip ve kadavra köpeği de katıldı. Mustafa Özbay'a dair bir iz arandı... Kayıp Mustafa Özbay'ın kız arkadaşı canlı yayında. Türkan Hanım iki günde bir birbirlerine gidip geldiğini söyledi. Türkan Hanım Mustafa Bey'in kendisine haber vermeden gitmeyeceğini, Mustafa'nın kaybolduğu dönem telefonunu kapattığını yeni bir hat aldığını onu da telefona takmadığını sözlerine ekledi. Gizli tanık ise; Mustafa Amca'nın Türkan Hanım'a bu mirastan para kaldığını söylemiş olabileceği ayrıca Türkan'ın cezaevinden çıkan birçok tanıdığını olduğunu onlara bu iş yaptırmış olabileceğini iddialarına ekledi. Kerem Durur ne zaman, nerede kayboldu? Diğer kardeşlerinin kendisinden de şüphelendiği Adem Durur dün yayının ardından çok çarpıcı bir itirafta bulundu ve babasının kaybolduğu gün ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki Adem Durur gerçekten de söylediği gibi babasını bir gün önce görmüş olabilir miydi? Kerem Durur'un kayıplara karıştığı gün amca Medeni Durur'un evine gidildiğini anlatan gelini Neşe Durur'du. Kayınpederinin kaybından yalnızca bir kaç gün sonra Medeni Durur'un eviyle ilgili dikkat çekici duyumlarda almıştı genç kadın. Veysel ve Adem Durur'un arama çalışmalarındaki rahat tavırlarına da dikkat çekiyor Neşe Durur. Kerem Durur'un kaybının dördüncü gününde yaşandığını iddia ettiği bir olayda Neşe Durur'un şüphelenmesine neden olmuştu.