Antalya’da jet atamaya başkan Böcek freni

KORONA virüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti.



ADIGÜZEL'İN DAYISI

KILIÇDAROĞLU'NUN talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, başkan Böcek tarafından görevden alındı. Başkan Böcek'in hastalığı döneminde Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün makamına oturmasının ardından Karakuş'un görevine son verdi. Karakuş'un CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu bildirildi. Başkan Böcek'in görevden aldığı Karakuş'un kızının ise Onursal Adıgüzel'in resmi danışmanı olarak hizmet verdiği öğrenildi.



2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. 2 ayı aşkın yoğun bakımda yatan Böcek, 3 Aralık'ta taburcu edilmişti.