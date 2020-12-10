Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 10 Aralık Perşembe Müge Anlı full izle

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. İşte 10 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'dan Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlikli sandalye yardımı. İtinayla hazırlanan akülü sandalyeler, istekleri, hayalleri gerçekleşmek üzere yola çıktı. Bu müjdeli haberlere telefonun diğer ucundaki izleyicilerin her biri son derece mutluydu. Müge Anlı'yı çok sevdiklerini ve çok teşekkür ettiklerini söylediler. Balıkesir'in Bakacak köyünde yaşayan İbrahim Hazarlı, 8 aylıkken evlatlık verilen kız kardeşini son kez gördüğünde henüz 8 yaşındaydı. Adının hiç değişmediğini öğrenen 49 yaşındaki Sevil'e kavuşmayı hayal eden İbrahim Bey, neredeyse yarım asırdır süren hasretin artık son bulmasını istiyor. 14 çocuk babası Kerem Durur'a kim, ne yaptı? Amca Medeni Durur, yeğenine para mı teklif etti? Medeni Bey canlı yayında. Medeni Bey, Halil Bey'e neden para yollamak istedi? Babasının kaybıyla ilgili Resime Hanım'dan şüphelendiğini söyleyen Halil Bey, babasının kaybolmadan 5 yıl önce ailecek bir arsayı almaya gittiklerini söyledi. Babasının parası olduğunu bildiğini sözlerine ekledi. Halil Bey, babasının parasını Resime Hanım'ın Bolat Bey'e kaptırdığını iddia etti. Medeni Bey, yeğeni Halil Durur'a yayından çıkması karşılığında mı para teklif etti? Dere kenarındaki arama iddiasında Resime Dönmez'in Medeni Durur ve eski Eşi Songül'le birlikte geç saatlerde eve döndüğüne bizzat şahitlik eden Esmer Durur konuştu. Resime Dönmez ve Bolat Bey'in ilişkisinin kayıptan önce başladığından şüphelenen Esmer Durur neden şüphelendiğini anlattı. Esmer Hanım, Resime Hanım'a Bolat Bey'i sorduğunu Resime Hanım da yeni eşim dediğini ve herkesi tanıdığını söyledi. Esmer Hanım da biz nereden tanıyoruz diye sorduğunu anlattı. Esmer Hanım, Resime Dönmez'den şüphelendiğini söylerken Resime Hanım ise iddiaları kabul etmiyor ve yalan söylediğini iddia ediyor.