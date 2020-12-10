Müge Anlı’dan kadınlara çağrı: Gücümüz yeter

Gücümüz Yeter'in üçüncü bölümüne konuk olan Gülçin Bayrak, ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. En küçük kardeş, 40 günlükken anne ve babasının ayrılma kararıyla kendisini bir anda annesiz ve kardeşlerine de anne olan biri olarak buldu. Babasının ikinci evliliğiyle tüm dünyası değişmişti Gülçin Bayrak'ın. Üvey annesi üç çocuğa bakamam deyince, babası evin en büyüğü olduğu için Gülçin'i Sakarya'ya babaannesinin yanına gönderdi.

"Köyde yaşamaya başlayınca babaannemle yaylacılık yapmaya başladım. Bana bir düğe verdi babaannem, sen bakıp büyüteceksin dedi. Sonra ona bakmaya başladım, büyüttüm besledim, Yazgülü koydum adını. Çok seviyordum, konuşurdum onunla. Böylece hayvancılığa, yayla işlerine merak sardım. Daha sonra babaannem beni evlendirdi. 19 yaşındayken ilk çocuğumu kucağıma aldım. Eşim inşaat ustasıydı. Kışın 6 ay kar olurdu, eşim çalışamazdı. Bir gün oğlum hastalandı, sigortamız yoktu. Muayene paramız bile yoktu. İmkansızlıktan altın yüzüğümü satmak zorunda kaldım. Öyle büyüttüm çocuklarımı. Okula gönderirken beslenmelerine koyacak bir yumurtam bile yoktu. Bu hayatta her şeyin yokluğuna katlanabiliyorsun ama çocuğuna yetemeyince, bir şey veremeyince anlıyorsun dünyanın en zor duygusu bu olduğunu. Evlenince de kayınvalidemin ve akrabalarımızın hayvanlarıyla ilgilendim, hasta olduklarında iyileştirdim. Sonra hayalini kurdum, keşke hayvanlarım olsa büyütsem beslesem. Yapabilirim biliyorum, güçlü bir kadınım. Okullara gidip temizlik yaptım, öğretmenlerin evlerine… Ama her zaman içimde hayvan bakma, büyütme özlemi vardı. İmkanlarım kısıtlıydı ama yapamazdım. Sonra bir gün Müge Anlı'nın Gücümüz Yeter çağrısını gördüm. Oğluma beni çağırıyor dedim. Çok geçmeden başvurdum." diyerek hayalini Müge Anlı'ya anlattı.

Gülçin Bayrak'ın bu hayalini duyan Müge Anlı, Finish ile birlikte hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Anlı, Gülçin'e "Sen yeter ki vazgeçme, biz hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi yaparız. Gücümüz yeter. Senin için bir sürpriz hazırladık. Çok istediğin ineği senin için aldık ve ineğinin bir de yavrusu olacak. Babadan kalma ahırını hayvanların yaşayabileceği standarta getirdik. 1 yıl boyunca veteriner desteğini vereceğiz, yemini de hazırladık. Ve senin için bir mandırayla anlaştık. İneğinden sağladığın sütünü buraya satabilecek ve aile ekonomine katkıda bulanabileceksin." diyerek Gülçin Bayrak'ı o çok istediği hayallerine kavuşturdu.

Araştırmalara göre iş gücüne katılmamış kadınların yarısından fazlası iş aramamalarına gerekçe olarak ev işlerini gösteriyor. Bu duruma çözüm bulmak üzere hayata geçirilen projenin çıkış noktasını "Hayatımız ev işleriyle uğraşarak geçiyor. Buna dur demek bizim elimizde. Hadi mutfaktan çıkın, başarmak üzere harekete geçin. Çünkü hayallerimizi gerçekleştirmeye, dünyamızı güzelleştirmeye GÜCÜMÜZ YETER" sözleriyle ifade eden Müge Anlı, iş fikri ya da projesi olan kadınları GucumuzYeter.com adresindeki başvuru formunu doldurmaya çağırıyor.

Kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimcilik projelerini Müge Anlı'ya anlatıyor ve işlerini kurmak üzere Finish'in desteğiyle çalışma dünyasına giriyorlar.