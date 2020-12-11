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Eski sevgiliden 10 bıçak darbesi

Eski sevgiliden 10 bıçak darbesi
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan Ufuk Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi.

AMELİYATA ALINDI
ÇAĞLA Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö, Çiçekçi'yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi'yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö. daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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