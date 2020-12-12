Koronanın en genç kurbanları

KORONA virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ederken, önceki gün liseli bir genç ile 21 yaşındaki hamile annenin karnındaki bebeğiyle ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİ

KÜTAHYA'DA lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay (17), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tekirdağ'da da 21 yaşındaki Gözde Demir, korona virüs nedeniyle karnındaki bebeği ile birlikte can verdi. TEKİRDAĞ'DA korona virüs hastalığına yakalanan 21 yaşındaki anne ve karnındaki bebeği vefat etti. Kapaklı ilçesinde ikamet eden Gözde Demir (21), bir süre önce hastalığa yakalandı. Durumu ağırlaşan genç kadın hastaneye kaldırıldı.



Serdar Mehmet Ay hastalığa daha fazla direnemedi.

VALİ ÇELİK PAYLAŞTI

ANCAK doktorların tüm müdahalelerine rağmen önce bebeği, ardından da kendisi hayatını kaybetti. Kütahya Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay da (17), rahatsızlanınca Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kas rahatsızlığı tedavisi de gördüğü öğrenilen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Ay, bir süre tedavi gördü. Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 25 Kasım'da yoğun bakıma alınan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyük üzüntüye yol açan Serdar Mehmet Ay'ın vefat haberini, Kütahya Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.