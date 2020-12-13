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ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen ve dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından 'Maria ile Mustafa izle' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte ...

Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

13.12.2020, 20:04

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir? İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler. Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur. Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracak mıdır? İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir?

MARİA İLE MUSTAFA 15. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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