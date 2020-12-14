Marulkafa'dan şok itiraf: 'Eski sevgilimle...'

MarulKafa (Mehmet Yıldırım): Ben YouTube'a döneceğim, onlar deliye dönecek!

Ünlü YouTuber MarulKafa (Mehmet Yıldırım) Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Platformda uzun süredir içerik paylaşmadığından YouTube'u bıraktığı düşünülen fenomen, yakında yeni videolarla geri döneceği müjdesini verdi. MarulKafa hem konseptini değiştirmeye hem başka içerikler denemeye çalıştığını söyleyerek "Yakında ben eskiye, onlar da deliye dönecek" dedi. Kendisini hayal kırıklığına uğratan kişi sorulduğunda ise "Eski sevgilimle yakın arkadaşım birlikte oldu. YouTube kahpe olduğu gibi hayat da kahpe" cevabını verdi.

Neden iki buçuk aydır YouTube'da yoksun?

Beni buraya kızmak için mi çağırdınız? :) Bu soruya tam anlamıyla şu sebepten ötürü diye bir cevap veremem. Sosyal bir adamdım. Pandemi süreci beni asosyalliğe itti. Yaklaşık 2-3 ay evde kaldım. Yaşam standartlarım değiştiği için afalladım. 1 ay falan hasta kaldım. Korona olduğumu sandım, korktum. YouTube'a da video çekmedim. Ama döneceğim. Hem konseptimi değiştirmeye çalışıyorum hem de bambaşka şeyler denemeye çalışıyorum. Ben eskiye onlar da deliye dönecek yakında.

Bir filmde rol aldın son dönemde. Nasıl bir deneyimdi?

Yaklaşık 20-25 gündür Düzce'de bir sinema filmi çekimindeydim. Ocak gibi vizyona girer diye konuşuluyor ama pandemiden dolayı belirsizlik var tabii. Sinan Çalışkanoğlu ile çalıştım. Çok eğlendim onunla. Yakında kendisiyle de bir YouTube videosu gelebilir. Sinan Bengier de diğer rol arkadaşımdı. Güzel bir serüvendi benim için. Oyunculuktan da keyif aldım. YouTube daha özgür daha rahat, sinema daha heyecanlı.

Devamı gelecek mi oyunculuğun?

Oyunculuk eğitimi için birkaç kişiyle görüşme yaptım. Daha önce de biraz tiyatro geçmişim var. Bana keyifli ve eğlenceli geldiği için, kamera karşısında futboldan aldığım heyecanı aldığım için oyunculuk eğitimi almayı düşünüyorum.

Sürekli içerik üretmek, fikir üretmek, çekim yapmak yoruyor mu seni? Tıkandığın zamanlar oluyor mu?

Tabii oluyor. Olmuyor diyen insan yoktur. Birçok YouTuber arkadaşıma içerik satmışımdır. Kafan çalışıyorken bir şeyleri başarabiliyorsun. Hâlâ da içerik üretebildiğimi düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde Avrupa'yı izlemiyorum, Türk YouTuberları izlemiyorum. Silah elinde diye sürekli tetiğe basmanın bir anlamı yok. Belki şarjörü değiştirmek gerekiyordur. Ben şarjörü değiştirdiğim evredeyim. Ama içerik üretmek yoruyor zaman zaman.

Annen, baban, kokofiri videolarının başkahramanları. İlk videolarında mecraya yabancı olduklarından dolayı tepkileri daha mı doğaldı? Sonradan işler değişti mi sence?

Babamın sosyal medyaya ilk videodaki tepkisi farklı şimdiki tepkisi farklı. Değişti tabii. Annem aynı. Babam bazı şeylerin farkında. Ama kim yanına bilinçli bir şekilde torpil attırmak ister ki? Babamın tepkilerinin yüzde seksen doğal olduğunu düşünüyorum. Ama anneme bir şaka yapacaksan ona birlikte hazırlanıyoruz ve haberi oluyor. Kokofiri'ye gelecek olursak çok seviyorum onu. Aklıma geldiğinde bile gülüyorum ona. Ben canım sıkkın eve dönerken Firi mahallenin başında kokoreççilik yapıyor. Onun yanına uğruyordum. Enerjimi çok yükseltiyordu. Bu durum bana terapi gibi gelmeye başladı. Her üzüldüğümde onun yanına uğrar oldum. Sonra dedim ki bu adam beni güldürüyorsa herkesi güldürür. Ve video çekmeye başladık.

"Kitleme ulaşmak istiyorum"

Videolarında küfür kullanımı fazla. Bu konuda gelen tepkilere cevabın ne?

Başlı başına küfür kullanmamız yanlış. Kötü lanse edildiği kadar iyi de lanse edilebilir bu durum. Halk budur belki de. Çok marka iş birliklerini küfürlü içerik ürettiğim için kaybetmişimdir. Ama doğallığı bozmadan devam ediyoruz. 10 içerik üretiyordum küfür ettiğim için 8'inde sarı dolar yiyordum. Önerilmiyordu videolarım. Videolarıma ara vermeme bu da sebep olmuştur. Para kazanmasam bile 500 bin izlenecek videom uygunsuz ibaresi yediğinde 100 bin izlendiği için üzülüyorum. Ulaşabileceğim kitleye ulaşmak istiyorum. Para da kazanmasam olur. Instagram'dan TikTok'tan kazanırım bir şekilde. YouTube'ta gerçekten eğlendiğim için oradayım. Parayı ticaretten de kazanırım.

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun?

Çok fazla linçleme olmamıştır bana. Abartılıyor bu durum. Seyirciye bu gücü vermemek lazım. Linç denilmemeli olaya. Tepki, eleştiri olabilir. Karşındaki insana fayda sağlamak için eleştiri yaparsın. Üslup çok önemli. İnsanlar karşılıklı sohbet edebiliyor gibi yorum yapsalar harika olur.

Bir gün YouTube'u bırakırsan bu neden olur?

Belki evlenirim. Eşim der ki "Ya yeter bırak artık, saçımı kestin üç numara" yuva yıkılacak artık o zaman bırakırım belki. Çocuğun kolu kırıldı falan artık aileye zarar veriyoruz :) Şaka bir yana. Yedi yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum. Çok eğleniyorum. YouTube'u bırakmam sanırım. Çok izleniyorum az izleniyorum demem. Beş bin kişi bile izlese devam edeceğim. Belki kızım, oğlum olur onların kameramanı olurum YouTube'a yine içerik üretirim.

Hiç haz etmediğin bir YouTuber var mı?

Benim sosyal medyada tartıştığım biri olmamıştır. Bana laf atan birine de kitleler önünde cevap vermemişimdir. Özelden yazmışımdır "neden böyle diyorsun" diye belki. Ben kitleleri karmaşaya sokmak istemem. Şu an küstüğüm ve net olarak "bu adamı sevmiyorum" dediğim biri yok. Beni sevmeyenlere de saygı duyuyorum.

Beğendiğin YouTube kanalları hangileri?

Röportaj Adam, Dilara Kurtulmuş, Orkun Işıtmak, Enes Batur, Deli Mi Ne. Kimi arkadaşım olduğu için izliyorum.

"YouTube'a Fester Abdü (Deli Mi Ne) ile başladık"

Deli Mi Ne'nin de büyük bir kitlesi var YouTube'da. Siz de aynı şehirde yaşıyorsunuz. Birlikte video çekmeyi düşünmüyor musunuz?

Abdü ile biz YouTube'a beraber başladık. Ben içerik üretiyorken Abdü bana prodüksiyonda yardımcı oluyordu. Ben de ona kamera önünü anlatıyordum. Beraber başladık ama beraber devam etmiyoruz. Çünkü o artık çok büyük bir YouTube kanalı. O 7 milyon ve ben 1 milyonum. O artık çok uzaklarda :) Şaka bir yana Abdü'yü severim. Bir yerde benim yapamadıklarımı bazı insanların yapamadıklarını yapmıştır. Şu gün sorulsa en iyi ilk 10 YouTuber listesinde ben onu sayarım. Çok azimli, çok çalışkan. O stada atladığında belki biz Abdü ile 1-2 yıldır konuşmuyorduk. Ben yine çıkıp demişimdir gereksiz yere linç etmeyelim diye. Sonuçta arkadaşım, bir geçmişim var. Şu anda kırgınlık yok. Ara ara soğukluk oldu aramızda. Ama arkadaşız.

Bilal Sonses yakın arkadaşın. Birlikte projeler yapacak mısınız?

Bilal'i çok seviyorum. Sosyal medyada tanıdığım en sakin karakterli insanlardan biridir. 1-2 ay önce birlikte tatil yaptık uzun süre. Bilal ile sıkıldığımı hatırlamıyorum o sessizliğine sakinliğine rağmen. Çok güzel şarkılar yapıyor. İşi biliyor. Hak etti geldiği yeri. Belki bana da bir şarkı yazar, ben de onun şarkısını okurum.

YOK ARTIK!

"Yok artık bu kadarı da pes" dediğin açıklama?

Böyle bir tepki vermem ben.

"Yok artık sahiden mi" deyip inanamadığın durum?

Bu sabah oldu. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı varmış. Ne yapacağız diye düşündüm.

"Eski sevgilimle yakın arkadaşım birlikte oldu"

"Yok artık sen de mi" dediğin seni hayal kırıklığına uğratan kişi?

Eski sevgilimle yakın arkadaşım birlikte oldu. YouTube kahpe olduğu gibi hayat da kahpe.

BU BÖLÜMDE 'NEYİ, NEYE, KİME' DİYE SORMAYACAĞIM. YALNIZCA NASIL DİYE SORACAĞIM.

Nasıl seviyorsun?

Güzel, duygusal seviyorum.

Nasıl davranıyorsun?

Fevri.

Nasıl özlüyorsun?

Özlemiyorum. Ailem ve yeğenim Kumsal dışında kimseyi özlemiyorum. İçimdeki aşk olarak özlemek tamamıyla hayatımdan çıktı benim. Hissizleştim.

Nasıl merak ediyorsun?

Saçma.

Nasıl katlanıyorsun?

Az.

Her şey üstüne geldiğinde nasıl kaçıyorsun?

Kaçamıyorum bazen. En yakın arkadaşım babam. Yanımda olması yeterli. Kaçamasam da kaçtığımı hissettiriyor babam bana. Kaçmak değil belki de duvarlar üzerimize geldiğinde babam yanımdaysa duvarların üstüne gidebilecek güçte olduğumuzu hissettiğim için kendimi güçlü hissediyorum.

O MU BU MU?

Babanla jet ski yapmak mı annenle motor sürmek mi?

Annemle jet ski yapmak.

Gerçek mi kurgu mu?

Gerçek.

Enes Batur'la mı video çekmek Berkcan Güven'le mi?

Enes Batur'la çektim. Berkcan'la çekerim artık.

Peki, YouTuberların ve TikTokerların şarkı çıkarması oyunculuk yapması hakkında ne düşünüyorsun?

YouTuberların en çok izlenen videoları şarkı videoları. Oyuncu YouTuber olabilir, TikToker şarkı yapabilir. Bu kutsal bir şey değil. Tabii işin içinde sanat var. Herkes sanat yapamaz. Ya da şarkı yapan fenomenler sanat yaptım demiyordur. Herkes yapabilir. Hani müzik evrenseldi? Şarkıcılık ele ayağa düştü gözüyle bakılmamalı.

Kokofiri mi İsmail Yıldırım mı?

İsmail Yıldırım.

Antalya mı İstanbul mu?

Antalya.

MARUL KAFA'NIN EN'LERİ

Ailenle çektiğin videolar içinde babanın veya annenin verdiği hangi tepkiye en çok şaşırdın?

Babamın arabasını pembeye kaplatmıştım. Babam ayakkabı fırlattı. Arkada cam vardı, o kırıldı. Belki o anda bana gelse hastanelik olurdum.

Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?

Ben videolarımda küfür ediyorum veya ailem bana küfür ediyor diye insanlar da bana çok rahat küfür ediyor. Kavgaya falan gitmiştim başlarda. "Hayırdır sen bize küfür etmişsin" diye. Ama yonttular bizi.

İstanbul'da en sevdiğiniz semt hangisi?

Şile.

Seni en çok sinirlendiren şey nedir?

Yalan söylenmesi. Kolay yalan söyleyebilen ama yalan söylemeyi tercih etmeyen biriyim. Arkamdan konuşulmasını da sevmem.

"HAYAT BORCUMU ÖDEDİM"

Hayatındaki en büyük çılgınlığın?

Lise 2'deyken kuzenim Ayşe ile birlikte yükseklik korkum olmasına rağmen Türk Hava Yolları'nın bir eğitiminde uçaktan atladım. Kuzenim beni küçükken denizde boğulurken kurtarmıştı. Hayat borcumu ödedim.

En çok ne için para harcarsın?

Ayakkabı.

Haters'larına iletmek istediğin mesaj nedir?

Belki onlarla iletişim kurmak istemiyorumdur ya. Ama neden derim neden? "Beni bir yakından tanısaydın, bir kahve içme şansımız olsaydı seninle her şey değişebilirdi. Bir gün tanışmak ya da beni sevmen dileğiyle. Kendine iyi bak, ben zaten iyiyim :)"