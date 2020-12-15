Azap Gölü ziyaretçilerini bekliyor

AYDIN Söke'de 13 yıl önce tamamen kuruyan, son yıllarda su birikimiyle yeniden oluşan ve 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' statüsünde bulunan Azap Gölü, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi. M.S. 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan, Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göl şeklini alan Yeşilköy ve Avşar mahalleleri arasındaki Azap Gölü, nesli tükenmekte olan kuş türleri ve saz kedileriyle dikkati çekiyor. Yanı başındaki Yağbasan Dağı'nda ak kuyruklu kartalın da tespit edildiği gölün yakınında da Myus Antik Kenti bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilen göldeki sazlıklar ise doğa fotoğrafçılarına kartpostallık kareler sunuyor. Ziyaretçiler, yüksek kesimlere kurulan seyir teraslarıyla eşsiz güzellikteki gölü fotoğraflama ve izleme imkanı buluyor.

İHSAN KARATAŞ