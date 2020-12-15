Korona virüsünün Ege mesaisi

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve AK Partili Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ile Rıza Posacı'nın korona testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Kıymetli hemşehrilerim, değerli arkadaşlarım; bütçe görüşmelerimizin devam ettiği sırada yaptırdığım test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup evde izole altındayım. Bu süreçte yazılı mesajla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Sizlerden dua bekliyor, sağlıklı günler diliyorum" açıklamasında bulundu. AK Parti'nin Aydınlı vekilleri Yavuz ile Posacı'nın da virüs belirtileri üzerine yaptırdıkları testler pozitif çıktı. Yavuz, "Tedbir amacıyla yaptırdığım Kovid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. Hamdolsun sağlık durumum iyi. Doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavi sürecimizi evimizde atlatacağız" derken, Posacı ise "Tedavim şu an için tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanemizde devam edecektir" dedi.

İHSAN KARATAŞ/ FERDİ YAVUZ