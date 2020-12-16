Kuruluş Osman’ın Bamsı Bey’i Nurettin Sönmez:“Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum”

Kadronun en deneyimli isimlerinden biri olan Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman setini ve çalışma ortamını "Bozdağ Film, dolayısıyla Mehmet Bozdağ; Metin Günay hocamızla birlikte tarihi dönem çekimlerine büyük ve güzel bir imza atmıştır. Bu imza tecrübeyle birleşerek kuvvetli işleyen bir sisteme dönüşmüştür. İş bu sistemleşmiş dönem dünyası oyuncuya kendi karakterini canlandırmak haricinde hiçbir şeyi düşündürtmüyor. Kendinizi güvenden hissediyorsunuz. 'Projeye ne katabilirim' duygusuyla motive oluyorsunuz" sözleriyle anlattı.

Karakterinin Osman Bey'le ilişkisi konusunda "Osman Bey, Ertuğrul Bey'i, onun tohumunu ve yaktığı ateşi temsil ediyor. Aynı zamanda öz evladından ayırmadığı oğludur Osman" diyen Sönmez, Bamsı Bey karakterini oluştururken nelere dikkat ettiğini "Dönemin şartlarının ve atmosferinin insanlar üzerindeki̇ enerji̇ ve etkilerine de odaklandım. Bamsı Beyrek karakterini̇ oynamaya çalışmak yerine Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum" dedi.

Sönmez, karakteri ile paylaştıkları özellikleri ise "İkimizin de sevgisi̇ cennet, öfkesi cehennemdir… İkimiz de içimizde olan bir duyguyu asla tutamaz ve bekletemeyiz… İkimiz de söz verdik mi tutarız" şeklinde sıraladı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 38'inci bölümü ile bu akşam atv ekranında!