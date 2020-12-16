Antalya'da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcuyla trafikte tehlikeli sürüş gerçekleştirdi.
Motosiklet sürücüsü yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sürücünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.
O ANLAR...
Motosikletli sürücünün yatakla tehlikeli yolculuğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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