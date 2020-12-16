Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 16 Aralık Çarşamba Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Karanlıkta kalmış yüzlerce dosyayı gün ışığına çıkaran ve ailelerin yüzünü güldüren Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 16 Aralık Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Mustafa Özbay'ın kaybında hareketli dakikalar. 19 gün önce şüpheli şekilde kaybolmuştu. Mustafa Özbay'ın kaybında savcılık düğmeye bastı, gözaltılar başladı iki yeğeni ve ağabeyi ve ağabeyinin torunu gözaltına alındı. Yer Isparta Deregümü köyü. Kameralara takıldığı o anlar. 27 Kasım Cuma günü amcasının evine giderken kameralara takılan Selim Özbay acaba o sırada aracıyla nereden geliyordu? Amcasının kayıplara karıştığı o saatlerde yeğen Selim Özbay'ın 42 dakika arayla iki kez benzin aldığı öğrenildi. Mustafa Özbay'ın kaybında düğmeye basıldı... Kayıp adama ne oldu? Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve olay yeri inceleme ekipleri yeğenler Selim Özbay ve Hüseyin Özbay'ın evinde sabah saatlerinde inceleme yaptılar. Tüm ev didik didik arandı... Selim Özbay'ın aracı da inceleme ekipleri tarafından incelendikten sonra çekici yardımıyla götürüldü. Narkotik ve kadavra köpekleri de evde bulgular aradı. Toplanan bulgular incelenmek üzere alındı. 68 yaşındaki Hüseyin Cura Düzce Yenitaşköprü köyünde eşi ile birlikte yaşıyordu. Çiftçilik yapan Cura 2015 yılında çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Amcasını bulmak için başvuran Cüneyt Bey ve eşi canlı yayında...Cüneyt Bey, amcasının pasaportunu yenilediğini söylerken Nuran Hanım amcasının gitmeden önce hediyeler hazırladığını ama o hediyelerin ne olduğunu bilmediğini ifade etti. Hüseyin Cura'ya ne oldu? Yurtdışında sandılar bugüne dek hiç haber alamadılar. 68 yaşındaki Hüseyin Cura'nın şüpheli kaybı. Yurtdışına gitme planları yapan Hüseyin Cura, 12 Mart 2015 akşamı 52 yıllık eşi Emine Cura ile birlikte evlerinde misafirlerini ağırlıyorlardı. Yeğeni ile birlikte evden aceleyle çıkan Hüseyin Cura'dan o akşamdan sonra haber alınamadı. Yeğeni dışında hiç kimsenin Hüseyin Cura ile irtibat kuramadığını belirten Emine Cura hazırladığı valizi göndermek üzere eşini yeğenine emanet etmişti. Yeğenin çalışanı Nihat Bey, eşyaların yakıldığını göndermediğini iddia ediyor.