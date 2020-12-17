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sınav sonuçları açıklandı! EKPSS sonuç sorgulama

2020 tarihinde uygulanan (2020-) sonuçları merakla bekleniyordu. EKPSS sınav sonuçlarının açıkladığını duyurdu. İşte ÖSYM EKPSS sonuç öğrenme sayfası...

EKPSS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama

17.12.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020,11:12

EKPSS sınavına katılan binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. ÖSYM sınav sonuçlarının açıkladığını resmi sitesi üzerinden duyurdu. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ!

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

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