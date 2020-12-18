Kayseri’de şehit olan 15 asker anıldı

KAYSERİ'DE 4 yıl önce 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan 1'inci Komando Tugayı askerlerinin bindiği belediye otobüsüne Talas Bulvarı üzerinde bulunan durakta bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Şehit askerler, saldırının 4'üncü yıldönümünde otobüs durağı önünde anıldı. Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, "Şehadet mertebesine ulaşan askerlerimizi rahmetle anıyorum. 17 Aralık'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.