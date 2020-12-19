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Haberler Yaşam MEB: İlkokullarda bu dönem sınav yapılmayacak

: İlkokullarda bu dönem sınav yapılmayacak

MEB: İlkokullarda bu dönem sınav yapılmayacak
Giriş Tarihi: 19.12.2020

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacağını, karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklama ile İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

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