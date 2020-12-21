Arkadaş eleyeceğiniz bir yıl sizi bekliyor

Bu yıl sorumluluk getiren sürprizlere hazır olun. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok zincirleme iş olacak. Yakın akrabalar, kuzenler ve kardeşlerle bir araya gelirken, ilişkilerinizi denetlemek zorundasınız. Baskıcı tavırlarınız onları üzmesine rağmen, siz hiç kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. İlişkilerinizde yapıcı, güçlü, fakat denetleyici olacaksınız. Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu yıl düşünceler arasında kuşak farklılığı yüzünden çatışmalar çıkabilir. Bazı dargın dostlarınızı bir araya getireceksiniz. Eski ve yeni dostlukların bir arada yaşanacağı ortamlarda bulunacaksınız.

SÜRPRİZ AYRILIKLAR OLABİLİR

Bu dönem, uzun süredir aksayan ilişkileriniz sona erebilir. Artık, her şeyi sınıyor ve sınavdan geçiriyorsunuz. Yılın büyük bir kısmı Satürn ve Jüpiter 11. yeni şartlar ve yeni fikirler evinizde birlikte hareket edecek. Enerjinizin güçlü olduğu bir yıl. Tutulmalar iletişim evinizde gerçekleşecek ve arkadaşlarınızı eleyerek doğru olandan yana olacaksınız. Sürpriz ayrılıklar sizi bekliyor. 2021 yılında düşündüğünüz kişilerin size vereceği güçle fikirleriniz daha sağlam ilerliyor. Yaratıcılığınızı, devinimlerin ön gördüğü koşullara uyarlayarak yaşama geçirebilirsiniz. Şimdiye kadar düşündüğünüz fakat bir türlü gerçekleştiremediğiniz projeleriniz varsa, bu dönemde başarı ile uygulayabilirsiniz.



İŞ VE KARİYER

KARİYER evinizde Plüton yıl boyunca kalmaya devam ediyor. lider olmaktan hoşlanacağınız durumlar söz konusu. Bildiğiniz konulardan taviz vermiyor ve biraz da öfkeli davranıyorsunuz. Hırslarınızı ve egolarınız ön plana çıkacak. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli yerlerden yardım isteyebilirsiniz. Uranüs ve Plüton yıl boyunca size sürpriz paralar kazandıracak. Özellikle kariyer açısından güçlü bir yıl sizi bekliyor. Mars, 7 Ocakta Para evinize giriyor finans konularına önemli gelişmeler getirecek. Bütün engellerin üstesinden gelecek gücü size sağlayacak. Yatırımlarınızı olumlu bir şekilde etkileyecek ve sizi en iyi kaynakları sunacaktır. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Bağımsız iş yapmaya yöneleceksiniz. 5 Mart'tan sonra kendi insiyatifleriniz ön planda olacak. Düşlediğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Mayıs ve Haziran'da bol seyahatli günlere kendinizi hazırlamalısınız.



ASK VE SOSYAL ILISKILER

2020 yılı, oldukça yorucu geçti. Sosyal aktiviteler ve etkileşimlerde zorlandınız. Bu durum 2021'de devam edecek. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz çevrelerde ilişkiler kuracaksınız. Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Hislerinizi kontrol etmeyi öğrenmeli ve kendinizi iyi yönetmelisiniz. Kişileri olduğu gibi kabul etmeyi öğreneceksiniz. 15 Mayıs'a kadar Jüpiter ve Satürn 11.evinizde birlikte hareket edecek. İlginç kişilerle tanışacaksınız. Komik insanlarla kuracağınız bağlar sizi neşelendirecektir. 15 Mayıs'ta Jüpiter 12. bilinçaltınızda ilerliyor ve ilginç ve romantik ve gizli aşklar gündeme geliyor. İş yaptığınız kişilerle ruhsal bağlar kurabilirsiniz. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Özellikle, aynı grupta tanışarak düşünce bazında anlaştığınız kişiyle sizi bir anda saracak duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz, dikkatli olun. 29 Temmuz'dan sonra jüpiter tekrar 11. evinize geçerek Satürn'le birlikte küçük ilişkilerinizi testten geçirecek. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. 19 Kasım'da Boğa Burcu'ndaki tutulma yüzünden aşkı ikinci plana atabilirsiniz.



SAĞLIĞINIZ

SAĞLIĞINIZ bu yıl önemli problem çıkarmayacak Fakat, yine de sağlık evinizi etkileyen Merkür, akciğerlerinizi korumanız gerektiğiniz size hatırlatıyor. Omuzlarınızı, kollarınızı kollamalı ve ağır eşya kaldırmamalısınız. Merkür, yıl boyunca tüm evleri dolaşarak, bulundukları yerlerde size önemli ip uçları verecek. 30 Ocak-20 Şubat, 29 Mayıs-21 Haziran,17 Ekim tarihlerinde sağlık gezegeniniz Merkür, geri hareketini yapacağı için tedavilerinizi tamamlamak için size yeni bir telafi şansı verecektir rejim ve terapi seanslarından faydalanmanızı sağlayacak.